So sehen die TV-Zuschauer Heidi Klum (46) normalerweise nicht! Seit wenigen Tagen ist das Model bei Germany's next Topmodel wieder auf der Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Für die ersten Folgen wurde noch in Costa Rica gedreht. Mittlerweile ist die Model-Mama mit ihren Nachwuchsmodels nach Los Angeles weitergezogen. In der Filmmetropole haben Paparazzi Heidi jetzt am "Germany's next Topmodel"-Set erwischt.

Die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, dokumentieren, wie die 46-Jährige am Freitag bei den Dreharbeiten der Castingshow erschienen ist. In einer roten Jogginghose mit passender Jacke und einer XXL-Tasche machte sie einen entspannten Eindruck. Offenbar störte sich Heidi nicht an den Fotografen. Bevor es vor die Kamera ging, warf sich die Vierfach-Mama doch noch ein bisschen in Schale. Ihren Job erledigte sie in einem eleganten blauen Rock, einem schwarzen Pullover und High Heels.

Was – und vor allem mit wem – Heidi an diesem Tag gedreht hat, ist nicht bekannt. Von ihren Kandidatinnen war auf den Paparazzi-Pics nichts zu sehen. Welche ihrer Mädchen in dem Wettbewerb weiterkommen, bleibt also vorerst noch ein Geheimnis.

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's Next Topmodel"-Finale 2019

Getty Images Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020

Getty Images Heidi Klum bei der Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party

