Endlich geht es ans Eingemachte! Am vergangenen Freitag wurden den 14 teilnehmenden Promis in der großen Kennenlern-Show von Let's Dance ihre jeweiligen Profi-Tanzpartner zugeteilt. Bereits da zeichneten sich schon die einen oder anderen Talente ab. Doch erst in der morgigen Exit-Show wird sich herauskristallisieren, wer seinen Traum vom "Dancing Star 2020" begraben muss. Laura Müller (19), Tijan Njie (28) und Co. werden am Freitagabend die Tanzfläche im Einzeltanz rocken – wer könnte letztendlich "Let's Dance" gewinnen?

Der Alles was zählt-Star Tijan legte in der Auftaktfolge eine ziemlich flotte Sohle aufs Parkett und konnte die Jury sofort von sich überzeugen. Zu den Punkte-Gewinnern der vergangenen Show gehören aber auch Lili Paul-Roncalli (21) und Luca Hänni (25). Wendler-Freundin Laura, Loiza Lamers (25) und John Kelly (52) schnitten ebenfalls nicht schlecht ab. Juror Joachim Llambi (55) betonte aber, dass vor allem Laura tänzerisch mehr abliefern müsse, um weit zu kommen.

Etwas mehr zu kämpfen hatten Comedian Ilka Bessin (48), Sabrina Setlur (46), Martin Klempnow (46) und "Die Superhändler"-Moderator Sükrü Pehlivan (47) – sie sollten sich in der kommenden Episode deutlich steigern, um eine Chance zu haben. Ganz abgeschlagen vom Rest der Stars waren in der Kennenlern-Show Ulrike von der Groeben (62), Steffi Jones (47), Moritz Hans und Ailton (46). Doch wie immer ist in der ersten offiziellen Folge alles offen und die Promis können zeigen, was sie innerhalb einer Woche gelernt haben. Habt ihr schon einen Favoriten? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Getty Images Christian Polanc, Kathrin Menzinger, Nikita Kuzmin, Laura Müller und Lili Paul-Roncalli

Getty Images Loiza Lamers und Andrzej Cibis, "Let's Dance"-Tanzpaar 2020

Getty Images Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance" 2020

