Jazzy Gudd (30) alias Eule lässt in ihrem neuen Song ihren Gefühlen freien Lauf! 2015 lernt sie bei The Voice of Germany Manuel kennen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin war sofort hin und weg, nach den Dreharbeiten wurden die beiden ein Paar. Doch das Glück sollte nicht für die Ewigkeit sein: Im Herbst 2018 trennten sich ihre Wege wieder. Das Ende der Beziehung kam für Jazzy ziemlich plötzlich. Um die schwierige Phase zu verarbeiten, zückte die Musikerin Stift und Paper – und schrieb ihren aktuellen Titel "Okay".

"Ich hatte letztes Jahr eine heftige Trennung zu verarbeiten. Songwriting hilft mir in solchen Phasen immer sehr", verriet Jazzy auf Nachfrage von Promiflash. Das Liebesaus sei "sehr unschön" abgelaufen – ein Grund, warum all ihr Herzblut in dem Lied steckt. "Es war auf jeden Fall eine sehr emotionale Session. Es war schwierig für mich, das Gefühlschaos in Worte zu fassen." Zwar bekam die Sängerin auch von ihrem Freundeskreis den Rücken gestärkt, doch so richtig konnten ihr ihre Liebsten nicht über den Schlussstrich hinweghelfen. "Viele neigen dazu, mit gut gemeinten Tipps trösten zu wollen. 'Lenk dich ab, trink was, geh feiern, such dir einfach einen Neuen. Du bist doch stark.' Ich hätte mir gewünscht, dass weniger Sprüche gekommen wären, sondern einfach mal eine Umarmung und die Aussage, dass es in Ordnung ist, mal verzweifelt, traurig und auch schwach zu sein."

Live performt hat sie Jazzy Werk auch schon – eine ziemlich rührende Angelegenheit, meinte die 30-Jährige. Ob ihr Ex bereits die Message von "Okay" verstanden hat? Darauf hat Jazzy selbst keine Antwort. "Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, ob er den Song gehört hat. Wir haben keinen Kontakt mehr", erklärte die Berlinerin.

Instagram / eule_official Jazzy Gudd und Markus Bremm

Instagram / jazzygudd Jazzy Gudd alias Eule im Dezember 2019

Instagram / eule_official Jazzy Gudd und Markus Bremm

