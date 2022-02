Sie stehen wieder gemeinsam vor der Kamera! Jazzy Gudd (32) und Nathalie Bleicher-Woth (25) sind schon seit einer Weile nicht mehr bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen. In dieser Woche gab auch Patrick Fabian (34) seinen Exit aus der beliebten Daily bekannt. Jetzt machen die drei wieder gemeinsame Sache: Jazzy und Patrick haben mit "Bisschen wie du" nämlich zusammen einen Song aufgenommen – und als Protagonistin für die wilde Romanze Nathalie ins Boot geholt! Promiflash berichteten sie vom Videodreh.

"Patrick und ich sind ja beide musikalisch aktiv und wir wollten schon länger mal zusammenarbeiten", erzählte Jazzy im Gespräch mit Promiflash. Ex-Kollegin Nathalie sei die Wunschkandidatin für das Video gewesen – und spielt dort Patricks Freundin: "Es geht um eine Liebe, die besteht, der aber zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird." Im Clip zum Song, der am 11. Februar erschien, sind neben heißen Duschszenen und ausgelassenem Badezimmerspaß daher auch verzweifelte Momente zu sehen. Jazzy ist im Chorus zu hören und schwebt in einer Beobachterrolle über dem kriselnden Paar.

Dass Patrick im Video die Beziehung durch einen Seitensprung gefährdet, wird aber nur angedeutet: "Da ist die Stimmung auf einmal mies, ich mache am Handy rum und sie will eigentlich kuscheln, aber ich dreh mich weg." Doch schlussendlich will der Song eine positive Message vermitteln, wie Nathalie berichtet: "Am Ende vertragen wir uns und ich gebe ihm noch eine Chance und hoffe, dass er es nicht wieder macht."

Dario Krakowski Patrick Fabian beim Videodreh zu "Bisschen wie du"

Dario Krakowski Jazzy Gudd am Set von "Bisschen wie du"

Dario Krakowski Nathalie Bleicher-Woth beim Dreh des Musikvideos zu "Bisschen wie du"

