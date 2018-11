Großer Schock für alle Berlin - Tag & Nacht-Fans! Die ambitionierte Musikerin Eule hatte sich gerade von ihrem Zusammenbruch mit Herzstillstand während eines Konzerts erholt, schon wartete das nächste Drama auf sie: Ihr Freund Jannes (Benjamin Mittelstädt, 23) machte mit ihr aus heiterem Himmel Schluss. Ob das nun zu diesem folgenschweren Entschluss führt? Wie Promiflash erfahren hat, wird die heutige BTN-Folge die letzte mit Eule sein: Darstellerin Jazzy Gudd (29) steigt aus!

Nach dem plötzlichen Liebes-Aus machen weder Eule noch ihr Ex Jannes ein Auge zu, wie es in einer RTL II-Pressemitteilung heißt. Vor allem die grünhaarige Sängerin kann es einfach nicht verstehen, warum der Tattoostudio-Besitzer trotz starker Gefühle für sie alles aufgibt. "Wie kann man sich denn nicht gut tun, wenn man nur das Beste für den anderen will? Das macht vorne und hinten keinen Sinn", versucht sie den Schock zu begreifen. Daraufhin fasst sie in ihrem Kummer einen Entschluss – und verlässt Berlin für immer! Promiflash weiß, dass dies auch der letzte Auftritt für Darstellerin Jazzy gewesen sein wird.

Für viele Fans dürfte ihr Ausstieg kaum zu glauben sein: Die einstige The Voice of Germany-Kandidatin gehörte immerhin seit März 2017 zur Stammbesetzung der täglichen Serie. Wie dramatisch Eules Abschied wird, könnt ihr heute Abend ab 19:00 Uhr auf RTL II sehen. Was sagt ihr zu Jazzys Serien-Ausstieg? Stimmt ab!

Berlin - Tag & Nacht, RTL II Das Ex-Paar Jannes und Eule bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Eule nach ihrem Zusammenbruch, November 2018

Anzeige

Instagram / eule_official Jazzy Gudd, Eule-Darstellerin bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de