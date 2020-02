Heiß, heißer, Jennifer Lopez (50)! Die Sängerin und zweifache Mama scheint einfach nicht zu altern. Ob auf dem roten Teppich, bei Bühnen-Auftritten oder in ihren Musik-Videos: das Multitalent macht immer eine super Figur. Hält die Liebe zu ihrem Verlobten Alex Rodriguez (44) sie etwa so jung? Oder liegt es doch an der hippen, neuen Frisur? Diese Woche überraschte JLo mal wieder mit einem neuen Look: die Sängerin trug ihre Haare frisch geschnitten in einem flippigen Bob.

Man kennt die Sängerin nahezu mit allen möglichen Frisuren, langweilig wird es mit ihr in dieser Hinsicht nie. Am Mittwoch wurde die "Let's get loud"-Interpretin in Miami auf dem Weg ins Fitness-Studio von Paparazzi fotografiert. Dabei erinnerte sie sehr an ihren "Shades of Blue-Charakter" Harlee Santos. Denn die Latina hatte eine kürzere, lockige Bob-Frisur. Außerdem glänzte sie in einer hautengen Camouflage-Leggins und einem schwarzen bauchfreien Top. Mit Sonnenbrille und Kreolen rundete die zweifache Mutter ihr cooles Outfit ab.

Nach dem Work-out ging es dann ab ins Aufnahmestudio, wo die Künstlerin an neuen Songs arbeitete und "an ihrem Talent arbeitete", wie sie ihrer Community kurz darauf mitteilte. Über nagelneue Tracks der Musikerin würden sich ihre Fans sicherlich genau so freuen wie über ihren neuen Look.

