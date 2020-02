Die Namenssuche hat begonnen! Am vergangenen Freitag hieß es zum ersten Mal in diesem Jahr wieder: Let's Dance! In der Kennenlernshow durften sich die Kandidaten und Profitänzer wieder ausgiebig beschnuppern – und wurden letztendlich in Paare eingeteilt. Mit dem Beginn der Paar-Trainings für die erste Entscheidungsshow steht aber auch noch eine ganz besondere Aufgabe auf dem Programm: Die frisch vermittelten Duos müssen sich ihre Teamnamen überlegen – und von diesen stehen nun schon einige fest!

Die tanzwütigen Promis und ihre Mentoren nehmen ihre Fans nur zu gerne auf Instagram mit in ihren Trainingsalltag. Und dabei verkündeten die ersten Pärchen auch schon stolz, wie ihr Team von nun an heißt. So entschieden sich Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31) für einen Mix aus ihren Vornamen: Die Wahl fiel letztendlich auf "TeeKayVibez"! Ähnlich gingen wohl auch Andrzej Cibis (32) und Loiza Lamers (25) vor – und hatten dabei wohl zusätzlich eine Star-Latino-Musikerin im Ohr: JLo lautetet ihr Tanzname. Ninja Warrior-Star Moritz Hans und Renata Lusin (32) warfen flott ihre beiden Leidenschaften und Talente zusammen und erhielten "Ninja Dancers". Ailton (46) und Isabel Edvardsson (37) machten den Spitznamen "Kugelblitz" des Ex-Fußballers kurzerhand tanztauglich: Die beiden nennen sich ab sofort "Danceblitz"!

Besondere Mühe gaben sich aber Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32). Ihr Paar-Name lautet "TSC BessErich KL im RTL TV" – oder in (fast gänzlich) ausgeschriebener Form: "Tanzsport-Club BessErich Kreisliga im RTL TV"! Damit dürften sie wohl bisher einen der längsten Namen überhaupt kreiert haben. Oder setzt gar eine von den restlichen Trainingsgemeinschaften noch einen oben drauf?

Getty Images Loiza Lamers und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / tijan.njie Kathrin Menzinger und Tijan Njie im Februar 2020

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Ailton und Isabel Edvardsson im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de