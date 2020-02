In die Tanzschuhe, fertig, los! Bei Let's Dance wird es jetzt richtig ernst: Am kommenden Freitag flimmert die erste richtige Entscheidungsshow mit anschließendem Exit über die deutschen Mattscheiben. Nachdem sich die 14 Kandidaten in der Kennenlern-Show in der vergangenen Woche zunächst ausgiebig beschnuppern konnten und ihren Profitänzern zugeteilt wurden, geht es nun ans Eingemachte: Einen Tag vor dem TV-Spektakel verriet der Sender nun, zu welchen Songs die Promis über das Tanzparkett fegen werden!

Laut RTL können sich die Zuschauer auf einen wilden Tanzstil-Mix freuen. Gefühlvoll wird es bei Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33) zugehen, sie wollen einen langsamen Walzer zu "Imagine" von John Lennon (✝40) präsentieren. Ruhig lassen es auch Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32) mit einem Wiener Walzer zu "Rot sind die Rosen" von Semino Rossi (57) angehen. Ilkas einstige Show-Gruppenpartnerin Sabrina Setlur (46) und deren Partner Nikita Kuzmin (22) bringen ebenfalls den Standardtanz aufs Parkett – allerdings zu modernen Klängen von Ariana Grandes (26) Hit "Dangerous Woman".

Latino-Tänze werden außerdem in der ersten Episode, in der die Zuschauer mitentscheiden, zu sehen sein. Heiß wird es bei Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Sie wagen sich an eine Salsa zu "Hot in Herre" von Nelly (45). Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31) haben zwar dank einer "Wildcard" keinen Rausschmiss zu befürchten – mit ihrem Tango zu "Bad Guy" von Billie Eilish (18) wollen sie aber dennoch den Saal zum Beben bringen. Auch Sensationskandidatin Laura Müller (19) und Christian Polanc (41) planen, die Luft zum Brennen bringen: Sie präsentieren einen Cha Cha Cha zu "Hot 2 Touch" von Felix Jaehn (25).

Hier alle Tänze im Überblick:

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin: Langsamer Walzer zu "Imagine" von John (52) Lennon

Ilka Bessin und Erich Klann: Wiener Walzer zu "Rot sind die Rosen" von Semino Rossi

John Kelly und Regina Luca (31): Wiener Walzer zu "La Valse D'Amelie" von Yann Tierse

Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Quickstep zu "Born This Way" von Lady Gaga

Laura Müller und Christian Polanc: Cha Cha Cha zu "Hot 2 Touch" von Felix Jaehn

Luca Hänni und Christina Luft: Salsa zu "Hot in Herre" von Nelly

Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Tango zu "Maintenant" von Rupa & the April Fishes

Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin: Wiener Walzer zu "Dangerous Woman" von Ariana Grande

Steffi Jones (47) und Robert Beitsch (28): Quickstep zu "Let's Get Loud" von Jennifer Lopez (50)

Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Cha Cha Cha zu "Küssen Verboten" von Die Prinzen

Ailton (46) und Isabel Edvardsson (37): Salsa zu "Ai Se Eu Te Pego" von Michel Teló (39)

Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30): Tango zu "Skyfall" von Adele

Moritz Hans und Renata Lusin (32): Cha Cha Cha zu "Sucker" von Jonas Brothers

Tijan Njie und Kathrin Menzinger: Tango zu "Bad Guy" von Billie Eilish

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc während der "Let's Dance"-Auftaktshow

Anzeige

Getty Images Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de