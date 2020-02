Auf diesen Tag fieberten die Bachelor-Fans wochenlang hin! Unter der Sonne Mexikos suchte Sebastian Preuss (29) zuletzt seine Traumfrau. Bei romantischen Dates und abenteuerlichen Unternehmungen lernte der Kickboxer seine Kandidatinnen immer besser kennen. Ins große Finale wählte der Blondschopf dann am Mittwochabend Diana Kaloev und Wioleta Psiuk. Nun ist der Rosen-Showdown bereits online abrufbar – und, Achtung, Spoiler, so überraschend fällt Bastis allerletzte Entscheidung aus!

Spoiler-Warnung – wer nicht wissen möchte, wie die Staffel zu Ende geht, sollte jetzt nicht weiterlesen!

In der finalen Episode, die bereits seit Mittwochabend auf TV NOW zu sehen ist, lernen Bastis Auserwählte noch seine Mama kennen. Nach beiden Treffen steht für Conny fest: Diana ist die bessere Frau für ihren Sohn. Diese Entscheidung scheint sich anschließend zu bestätigen, als Wio als erste Dame in der letzten Nacht der Rosen vor den Bachelor tritt. "Ich glaube nicht, dass wir noch weitermachen können!", wird sie von dem Münchner abserviert, nimmt den Korb aber mit Fassung. Nachdem das Model die Location verlassen hat, erscheint die vermeintliche Siegerin Diana: In einem traumhaften schwarzen Kleid zittert sie, während Sebastian ihre vergangenen, ach so romantischen Wochen zusammenfasst. Doch dann der Schock: "Ich glaube, ich kann dir diese letzte Rose nicht geben!", erklärt der Sportler. Somit bekommt keine Frau die finale Schnittblume des 29-Jährigen – ein kleiner Skandal im Bachelor-Universum!

Eine solche Entscheidung gab es in den vergangenen Staffeln noch nie: Trotz kleinerer Zweifel hatten Oliver Sanne (33), Leonard Freier (35) und Co. am Ende stets eine Frau zur Empfängerin der letzten Rose gekürt. Sebastian konnte das aber nicht übers Herz bringen – schließlich gab er selbst zu, sich nicht verliebt zu haben. "Es kann sein, dass ich es noch bereue, dass ich Diana habe gehen lassen!", zweifelt er jedoch schon kurz nach deren Abgang.

