Dieser Bares für Rares-Händler lüftete jetzt ein sexy Geheimnis! Seit dem Start der beliebten Antiquitäten-Show im Jahr 2013 gehört Fabian Kahl (28) zum festen Stamm der Experten, die Folge für Folge Kuriositäten, Raritäten und Co. der Kandidaten einschätzen. Das Interesse dafür kommt bei ihm nicht von ungefähr: Fabian wuchs mit Eltern, die Antiquitätenhändler sind, auf. Er selbst hat vor allem ein Faible für ausgefallenen Schmuck entwickelt – und das stellte er jetzt auch seinen Followern eindrucksvoll unter Beweis!

Auf Instagram zeigte sich die TV-Bekanntheit ziemlich freizügig: Fabian teilte ein oberkörperfreies Foto, das auf seiner Reise durch Namibia entstanden ist. Dabei fällt vor allem ins Auge: Der 28-Jährige steht nicht nur auf Piercings im Gesicht – auch seine Brustwarzen zieren zwei silberne Stäbchen mit Kugeln am Ende! Bei den Followern kommt der Schnappschuss gut an. "Du siehst super aus", freute sich ein Fan in den Kommentaren.

Es kommt nicht oft vor, dass Fabian nackte Haut auf Social Media zeigt. Zuletzt hatte er vor einem halben Jahr ein Bild mit geöffnetem Bademantel und in Unterwäsche gepostet – um auf die Amazonas-Brände aufmerksam zu machen. Seine gepiercten Brustwarzen hatte er damals aber noch gekonnt versteckt. Hättet ihr gedacht, dass Fabian Schmuck an den Brustwarzen trägt?

ZDF / Frank W. Hempel Fabian Kahl, Händler bei "Bares für Rares"

Instagram / fabiankahl_official Fabian Kahl, 2019

ActionPress "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

