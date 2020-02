Kann Tijan Njie (28) seine Favoritenrolle verteidigen? Am vergangenen Freitag war es endlich so weit: Die neue Let's Dance-Staffel feierte ihren Auftakt mit einer großen Kennenlern-Show. Dabei wurden nicht nur die Profi-Tänzer den teilnehmenden Promis zugeteilt, sondern auch eine erste Gruppen-Performance aufs Parkett gelegt. Tijan Njie überzeugte nicht nur die Jury und sicherte sich die Höchstpunktzahl an dem Abend, sondern sahnte auch im Zuschauer-Voting die Wildcard ab! Setzt ihn dieser Mega-Erfolg in der ersten Sendung nun unter Leistungsdruck?

23 Punkte sowie reichlich Komplimente von der Jury bekam Tijan für seine Salsa-Performance. Damit war rasch klar: Der 28-Jährige könnte ein ganz heißer Favorit auf den Titel "Dancing Star 2020" sein! Etwas, das Tijan schmeichelt oder eher unter Druck setzt? "Das mit der Favoritenrolle war mir gar nicht bekannt, aber so an sich denke ich von Show zu Show", gab sich der Alles was zählt-Star bescheiden. "Selbst wenn ich die Wildcard nicht hätte – ich hätte immer hundert Prozent gegeben", versicherte die Frohnatur motiviert.

Seine weitere "Let's Dance"-Zeit verbringt der Hottie mit Profi-Liebling Kathrin Menzinger (31), die sein tänzerisches Talent nun nochmals ordentlich fördern wird. Wie gut das funktioniert, werden die Zuschauer in der ersten Entscheidungsshow zu sehen bekommen – in der treten Tijan und Kathrin übrigens unter dem Teamnamen "TeeKayVibez" an.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

wcrART Tijan Njie, "Alles was zählt"-Star

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Lili Paul-Roncalli , Laura Müller und Tijan Njie bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Tijan Njie beim "Let's Dance"-Training

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de