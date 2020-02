Am Montag wartet wieder die gefürchtete Nominierungsliste auf die Big Brother-Kandidaten. Seit mittlerweile drei Wochen kampieren die verbliebenen zwölf Kandidaten im TV-Container. Seit das Blockhaus geschlossen worden ist, hocken alle Bewohner im Glashaus aufeinander. Am kommenden Montag wird die gefürchtete Zuschauerbewertung in der Sat.1-App wichtiger als je zuvor, denn wer hinten liegt, steht auf der Abschussliste! Wem wünschen die Promiflash-Leser einen Platz darauf? Ihr habt abgestimmt.

Für die Promiflash-Leser ist eine Woche nach den ersten beiden Exits schon klar, wer als Nächstes zur Wahl stehen sollte: In einer Favoriten-Umfrage (Stand 28. Februar, 15:00) kommen René Carl und Cathleen Vogel am schlechtesten Weg. Während der Kung-Fu-Lehrer noch 2,1 Prozent (27 Stimmen) aller Stimmen erhält, muss die Altenpflegerin sich mit dem letzten Platz und nur 1,7 Prozent (22 Stimmen) zufriedengeben. Ob aber auch genau die beiden am Montag auf der Nominierungsliste landen? Denn auch für Mac Troy könnte es eng werden: Der Burger-Tester landet mit 2,5 Prozent (33 Stimmen) auf dem vorvorletzten Platz im Beliebtheitsranking.

Weiterhin auf Platz eins ist für die Promiflash-Fans Denny Heidrich. Der Profiboxer kann stolze 20,5 Prozent (267 Stimmen) verzeichnen. Kurz hinter ihm und ebenfalls sehr beliebt ist Pat Müller. Der Trauredner erreicht mit 196 Stimmen 15 Prozent.

SAT.1 René Carl im Blockhaus-Sprechzimmer bei "Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Denny Heidrich, "Big Brother"-Kandidat

Anzeige

SAT.1 Die "Big Brother"-Bewohner an Tag 16

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de