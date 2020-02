Bibi Claßen (27) erwartet ihr zweites Kind und ist mittlerweile im Baby-Endspurt: Denn die Influencerin befindet sich bereits im achten Monat. Ihr Ehemann Julian Claßen (26) und sie sind voller Vorfreude auf ihre viertes Familienmitglied. Während ihrer Schwangerschaft hält sie ihre Fans immer wieder mit Updates auf dem Laufenden. Jetzt verriet die 26-Jährige, dass sie es momentan etwas langsamer angehen lassen soll.

Während ihre Jungs beim Einkaufen sind, ist Bibi zu Hause geblieben. Warum, erklärte sie ihrer Community in ihrer Instagram-Story. "Ich soll mich jetzt einfach viel schonen, ich habe leider im Moment relativ viel Probleme mit Bauch-, Unterleibs- und Rückenschmerzen", verriet sie im Netz und kuschelte sich in dem Clip in eine gemütliche Decke auf ihr Sofa.

Auch während ihrer ersten Schwangerschaft hatte Bibi mit einigen Wehwehchen zu kämpfen. Bei ihrem Sohn Lio Claßen (1) hatte sie neben Rückenschmerzen auch noch mächtig Fußweh: "Meine Füße sind ordentlich angestrengt. Das kann jetzt an dem Zusatzgewicht liegen, was sie nicht gewöhnt sind oder vielleicht auch wirklich an der Hitze", erklärte sie damals.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Januar 2020

Anzeige

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen vor ihrem neuen Grill

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Webstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de