Bibi Heinicke (25) gibt ein erneutes Schwangerbeschwerden-Update! Die beliebte YouTuberin befindet sich langsam in der ganz finalen Baby-Phase. Für die schöne Blondine begann tatsächlich bereits die 33. Schwangerschaftswoche. Mit jeder weiteren Woche steigt zwar die Vorfreude auf das kleine Söhnchen ins Unermessliche, aber auch die Bald-Mama-Problemchen nehmen immer mehr zu. Bibi verriet jetzt, mit welchen Schwangerschafts-Wehwehchen sie aktuell zu kämpfen hat!

Auch wenn die Geburt quasi schon fast vor der Tür steht, hat Bibi bisher nur sechseinhalb Kilo zugenommen. "Die Gewichtszunahme geht konstant nach oben, das ist auf jeden Fall das, was kontrolliert werden muss und was auch wichtig ist", stellte Bibi als Erstes klar. Weitaus unangenehmer sind jedoch Bibis vermehrte Rückenschmerzen: "Wenn ich viel liege, oder viel in einer Position sitze oder auch viel laufe – also eigentlich egal, was ich mache." Einen Grund dafür sieht Bibi darin, dass sie ihre gewohnte Schlaf-Körperhaltung aufgrund des Bauches aufgeben musste.

Neben dem Rücken macht ihr aber auch ein anderes Körperteil zu schaffen: "Meine Füße sind ordentlich angestrengt. Das kann jetzt an dem Zusatzgewicht liegen, was sie nicht gewöhnt sind oder vielleicht auch wirklich an der Hitze." Auch wenn Bibi nur kleine Strecken spaziere, täten ihre Füße so weh, wie nach einer ganzen Wanderung. Ansonsten leide sie hin und wieder zwar unter Wadenkrämpfen, grundsätzlich könne die "Wap Bap"-Interpretin sich aber nicht beklagen: Ihr gehe es trotz des normalen Körperumfang-Hindernisses blendend. "Ansonsten geht es mir wirklich sehr sehr gut. [...] Man merkt natürlich, dass alles viel anstrengender wirkt, man ist viel unbeweglicher und ungelenkiger", zog sie ihr Fazit.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke in der 33. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, deutsche YouTuberin

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de