So hätte Anne Wünsche (28) beim Gang vor den Traualtar ausgesehen. Die Influencerin und ihr früherer Langzeitfreund Henning Merten hatten ursprünglich geplant, zu heiraten – ihren großen Tag dann aber immer wieder verschoben. Mittlerweile gehen die beiden Zweifacheltern getrennte Wege und der öffentliche Rosenkrieg ist inklusive. Trotzdem denkt Anne offenbar noch an ein ganz besonderes Detail ihrer Hochzeitsvorbereitungen: Sie hat noch einmal ihr mögliches Hochzeitskleid anprobiert!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige jetzt Fotos von sich in einem Brautmodengeschäft. Darauf trägt sie eine traumhafte, weiße Robe – und eine große Flasche Sekt. "... wenn man noch einmal das Brautkleid anziehen möchte, was man sich damals ausgesucht hatte und weiß, dass es nie zum Einsatz kommen wird", schrieb sie dazu. Wäre die Beziehung zu Henning nicht in die Brüche gegangen, hätte Anne also in diesem perlenbestickten Mädchentraum Ja gesagt.

Ganz ohne Kleid musste die YouTuberin das Geschäft aber offenbar trotzdem nicht verlassen. Denn eigentlich war sie dort auf der Suche nach einem Brautkleid für ihre Mutter. Aber auch Anne selbst wurde fündig: Sie entschied sich für ein cooles, rotes Glitzerkleid als Hochzeits-Outfit.

YouTube / Anne wünsche Henning Merten und Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de