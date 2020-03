Diese Frau liebt ihre Falten! Marie Nasemann (30) lässt ihre Fans via Social Media gerne an ihrem Leben teilhaben. Da die 30-Jährige bald Mutter wird, teilt sie zurzeit häufig Fotos von ihrem süßen Bäuchlein, das stetig zu wachsen scheint. Doch bei ihrem aktuellen Post ist zur Abwechslung der Fokus mal nur auf ihr hübsches Gesicht gerichtet – denn darin spricht sie über ihre ersten Fältchen.

Völlig cool und geerdet feiert Marie Nasemann auf Instagram ihre ersten Fältchen und freut sich über die wunderschönen Momente, mit denen sie diese verbindet. "Aber ich finde diese Fältchen auch trotzdem sehr, sehr schön. Einfach, weil sie mir zeigen, was ich schon alles erlebt habe in 30 Jahren. Wenn ich sie sehe, denke ich an die zahlreichen Lachanfälle, die ich mit Freunden oder meinen Brüdern hatte", offenbart Marie ihren Fans. Außerdem erinnere sie sich dadurch an "lange, wilde Partynächte, die in einem Spaziergang im Sonnenaufgang geendet haben". Und sie freue sich auf die zahlreichen neuen, die durch das Baby noch auf sie warten würden. Für diese gesunde Einstellung zum Altern erntet die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin von ihrer Community haufenweise Likes und Komplimente.

Im letzten Jahr war die brünette Beauty durch Höhen und Tiefen gegangen: Nachdem sie eine Fehlgeburt erlitten hatte, drohte zeitweise sogar ihre Beziehung zu Florian zu zerbrechen. Eine Paartherapie half den beiden dabei, das Erlebte zu verarbeiten. Nun freue sie sich auf ihr Kind – ob mit oder ohne Falten.

