Für Marie Nasemann (30) geht ein Jahr voller Höhen und Tiefen zu Ende! Im Sommer musste die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften: Das Model erlitt eine Fehlgeburt. Vor wenigen Wochen konnte Marie dann die frohe Botschaft verkünden, dass sie wieder schwanger ist. Trotz ihres aktuellen Glücks erinnert sie sich jetzt an die schwere Zeit nach dem Tod ihres ungeborenen Kindes zurück. Vor allem ihre Beziehung zu Sebastian litt unter den dramatischen Ereignissen.

"Wir haben uns sehr viel gestritten", gesteht die Bald-Mama in ihrer Instagram-Story, in der sie ihren Fans in einer Fragerunde Rede und Antwort rund ums Thema Fehlgeburt und ihre aktuelle Schwangerschaft steht. Im Nachhinein kann sie aber auch den dunkelsten Stunden ihres Lebens etwas Positives abgewinnen. "Ich bin mir sehr sicher, dass meine Fehlgeburt für einiges gut und wichtig war. Zum Beispiel war das eine krasse Beziehungsprüfung und jetzt weiß ich, dass wir alles zusammen durchstehen können", führt sie ihren Gedanken aus und erklärt, dass auch eine Paartherapie dabei geholfen habe, mit der Situation umzugehen.

Angst, dass sich das schlimme Erlebnis wiederholen könnte, hat die Laufsteg-Beauty aber nicht. "Wenn man mal eine Fehlgeburt hatte, ist das jetzt kein Indiz dafür, dass es beim nächsten Mal wieder nicht klappt. Bei mir ging alles wieder von Null los. Ich bin da ganz frisch rangegangen", verriet sie im Gespräch mit Promiflash und freute sich auf den baldigen Nachwuchs.

Instagram / tiggess/ Marie Nasemann und ihr Partner Sebastian

Anzeige

Wenzel, Georg/ ActionPress Marie Nasemann im November 2019

Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image/ ActionPress Model Marie Nasemann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de