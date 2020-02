Bei dieser Bald-Mama geht es ja jetzt langsam so richtig rund! Seit Oktober vergangenen Jahres weiß ganz Deutschland: Nach ihrer Fehlgeburt erwartet Ex-Germany's next Topmodel-Bekanntheit Marie Nasemann (30) wieder ein Baby! Seit den verkündeten News hält die Brünette ihre Follower auch regelmäßig mit Updates und Bauchfotos auf Trab. So auch dieses Mal: So strahlend läutet die werdende Mutter ihren Schwangerschafts-Countdown ein!

Dieser Post auf dem Instagram-Account des Models erfreut seine Fans ungemein: Die beiden Bilder zeigen Marie bis über beide Ohren grinsend in nichts als einem Bikini – und einem Bademantel in der Hand. Mit dem Beitrag fiebert die Unternehmerin bereits der Entbindung entgegen, wie sie in der Bildunterschrift erläutert: "Acht Wochen sind übrig", erklärt sie und gibt via Hashtag zudem preis, dass nun ihre 32. Woche angebrochen ist.

Wegen der Ankunft ihres Sohnemanns hat die Fast-Mutti auch schon ihren Terminkalender leergeräumt: "Definitiv werden ab Mai ein paar Dinge auf der Strecke bleiben, für die keine Zeit mehr sein wird", gestand die 30-Jährige kürzlich auf derselben Plattform. Das bedeute zum Beispiel, dass sie ein paar Jobs ablehnen werde.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann in der 32. Schwangerschaftswoche

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, TV-Star

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Januar 2020

