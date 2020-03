Nathalie Volk (23) lebt eigentlich das Leben, von dem viele junge Frauen in ihrem Alter träumen. Seit Anfang 2018 lebt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin an der US-amerikanischen Westküste, um dort ihre Schauspielkarriere voranzutreiben. Auch privat hat sie ihr Glück gefunden – seit einigen Jahren gehen sie und Frank Otto (62) gemeinsam durchs Leben. Nun machen allerdings traurige Nachrichten die Runde: Nathalie bekam vor Kurzem die Diagnose Gebärmutterhalskrebs.

Mit Bild sprach Nathalies Mutter Viktoria nun über die Erkrankung ihrer Tochter. "Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden. Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen", erklärte sie im Interview. Trotz dieser Diagnose plane die 23-Jährige aber nicht, in ihre Heimat zurückzukehren: "Sie ist noch in den USA und möchte ihr Studium zu Ende bringen. Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird."

Nathalie selbst äußerte sich öffentlich bislang noch nicht zu diesem Thema. Doch offenbar lässt sie sich trotz dieser niederschmetternden Diagnose nicht unterkriegen. "Das Leben geht weiter", ließ sie über ihre Mama Viktoria ausrichten.

Actionpress/ Ibrahim Ot Nathalie und Viktoria Volk in Soltau

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk im November 2018

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk



