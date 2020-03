Die Hartnäckigkeit hat sich also bezahlt gemacht! In den vergangenen Wochen ist es recht still geworden um Janine Pink (32). Nach ihrer Promi Big Brother-Teilnahme und der plötzlichen Trennung von Tobias Wegener (26) scheint die Köln 50667-Darstellerin die Ruhe genossen zu haben. Nun meldet sie sich allerdings mit einem gewaltigen Knall zurück. Janine lässt die Hüllen fallen – und zwar für den Playboy!

Für die April-Ausgabe des beliebten Männer-Magazins zieht die TV-Darstellerin blank und das, obwohl sie bereits zwei Anfragen im Vorfeld abgelehnt hatte. "Ich glaube jede Frau, die mit dem Playboy zusammenarbeitet, hat ein gewisses Gefühl dafür, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Mit der Teilnahme an 'Promi Big Brother' konnte ich mir im letzten Jahr einen großen Traum erfüllen. Das Shooting mit dem Playboy war ebenso auf meiner Wunschliste ganz oben", gab die Brünette im Interview mit Bild preis.

Das Shooting auf Fuerteventura habe ihr unheimlich gut gefallen und auch mit dem Thema Nackheit habe sie an sich kein Problem. "Das Team war auch echt superentspannt und hat mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin bei Fotos immer sehr selbstkritisch und hoffe, dass die entstandenen Bilderstrecken die tolle Shooting-Atmosphäre widerspiegeln", verriet die 32-Jährige weiter.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-Darstellerin

Instagram / janinepinkofficial Schauspielerin Janine Pink

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink



