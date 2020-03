Dass sein Shirt derart hohe Wellen schlagen wird, hatte Michael Wendler (47) wohl nicht geahnt! Zu seinem TV-Duell mit Oliver Pocher (42) am Sonntagabend trug der Schlagerstar ein Oberteil mit der Aufschrift "Egal – ich bin hier das Orginal". Schon während der Show wurde er von Oli wegen des Rechtschreibfehlers in "Orginal" auf die Schippe genommen. Zwar erklärte der Wendler, dass die Schreibweise so gewollt sei – nun bekam er deshalb aber dennoch Ärger. Denn er soll für das Motiv gar keine Lizenz beantragt haben.

Laut Bild wurde das Shirt im Fanshop des Sängers angeboten, ohne den Rechteinhaber Megamix GmbH darüber informiert zu haben. Der Verdacht: Michael soll auf diese Weise versucht haben, sich die Lizenzkosten einzusparen. Firmenchef Georg Fischer schaltete deshalb einen Anwalt ein und ließ das unautorisierte Falschschreib-Shirt zusammen mit zwei anderen vorübergehend offline nehmen.

Weitere juristische Folgen kommen nun allerdings nicht auf den "Egal"-Interpreten zu: "Es hat eine wirtschaftlich sinnvolle Einigung mit dem Hersteller / Verkäufer des Wendler-Merch gegeben", erklärte der Anwalt. Der Fanshop-Betreiber Merchroadie darf das besagte Shirt nun doch weiter verkaufen. Und nicht nur das: Neben der "Orginal"-Variante gibt es jetzt zusätzlich auch eine mit korrekter Rechtschreibung – angeblich ein ausdrücklicher Wunsch des Musikers.

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Februar 2020 in Köln

Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagersänger



