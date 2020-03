Michael Wendler (47) diente Oliver Pocher (42) einmal mehr als Witzvorlage! Wochenlang hatte der Comedian den Schlagerstar auf dem Kieker gehabt. Gemeinsam mit seiner Frau Amira M. Aly parodierte er den "Nina"-Interpreten und dessen Freundin Laura Müller (19) unentwegt im Netz. Am Sonntag machten Oli und der Wendler ernst und duellierten sich live im TV. Mit seinem Oberteil schoss sich Michael jedoch ein Eigentor!

Bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" traten die Streithähne in neun Spielen gegeneinander an. Ob der Wendler dem Pocher mit seinem T-Shirt verdeutlichen wollte, dass er die besseren Karten hat? Auf dem Kleidungsstück stand " Egal – ich bin hier das Orginal". Laut Duden kommt in dem Wort Original der Buchstabe i jedoch zweimal vor. Das bemerkte Oli natürlich sofort und wies seinen Kontrahenten darauf hin: "Du, Michael, da steht aber 'Orginal' statt 'Original'!" Der Wahl-Amerikaner entgegnete nur trocken, jedoch sichtlich beschämt: "Nein, das stimmt so!"

Der Rechtschreibfehler sei allerdings kein Versehen, sondern pure Absicht gewesen: Der 47-Jährige erklärte im Verlauf der Sendung, dass der fehlende Buchstabe etwas mit seinem neuen Album zu tun habe. Die Platte soll "Fang das i" heißen.

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!", 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Oliver Pocher und Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!", 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!", 2020

