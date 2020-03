Für Katja Bibert ist der Traum, Deutschlands neuer Superstar zu werden, frühzeitig geplatzt! Im Recall von DSDS war sie dem Sieg schon einen großen Schritt näher gekommen: Katja sicherte sich einen Platz unter den Top-12-Kandidaten. Anschließend kam allerdings ein Detail ans Licht, mit der sich die 20-Jährige ihre Chance auf ein Weiterkommen in die Live-Shows verspielt hat. Sie missachtete die Regeln der Sendung und wurde deshalb disqualifiziert!

Das ist voraussichtlich am Samstag in der neuen Episode und schon jetzt auf RTL.de zu sehen. Doch was war los? Wer "Superstar" werden möchte, darf vor dem Start des Recalls "keinen Management-, Merchandising- oder Künstlerexklusivvertrag oder einen anderen Vertrag über seine musikalischen und/oder darstellerischen Leistungen" abgeschlossen haben. So steht es laut RTL in den Verträgen der Nachwuchssänger. Katja habe den Vertrag ebenfalls unterschrieben und gegen die Vorgaben verstoßen. Die Folge: Sie musste den Gesangswettbewerb verlassen.

Ihre Mitstreiter haben von all dem Trubel anfangs gar nichts mitbekommen. Nach dem Einzug ins Haus der verbliebenen Kandidaten überbringt Juror Pietro Lombardi (27) die Nachricht von Katjas Rauswurf. Für ihre ehemaligen Konkurrenten allerdings ohne Folgen: Sie bereiten sich weiter auf die erste Liveshow vor.

TVNOW / Stefan Gregorowius Joshua Tappe und Katja Bibert im DSDS-Recall-Finale

Instagram / katjeaah DSDS-Katja Bibert im Februar 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi im November 2019

