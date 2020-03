Elena Miras (27) will zu ihrem alten Körpergewicht zurückkehren! Anfang Januar kämpfte die ehemalige Love Island-Kandidatin im Dschungelcamp um den begehrten Platz auf dem Urwald-Thron. Dabei machte sich der Verzehr von Reis und Bohnen deutlich bemerkbar: Die Beauty verlor sieben Kilo und fühlte sich nach ihrem Exit viel zu dünn. Zurück in Deutschland wollte sich die Schweizerin ihre Kilos wieder anfuttern. Jetzt verriet Elena, ob ihr Plan aufgegangen ist!

In einer Fragerunde via Instagram hatte ein Follower wissen wollen, wie viel die Mutter der kleinen Aylen seit ihrem Auszug aus der Freiluft-WG zugenommen habe. Daraufhin lüftete die 27-Jährige das Geheimnis: "Bis jetzt plus vier Kilo!" Doch das scheint der dunkelhaarigen Schönheit noch nicht genug zu sein – im nächsten Atemzug betonte Elena nochmals, dass sie zuvor sieben Kilo abgenommen habe. Immerhin hat sie aktuell jedoch mehr als die Hälfte des verlorenen Gewichts wieder auf den Hüften.

Im Dschungelcamp war Elena diejenige gewesen, die am meisten abgespeckt hatte. Doch auch bei den anderen Camp-Mitbewohnern hatte die Zeit in Australien Spuren hinterlassen: Elenas Mitstreiterin Anastasiya Avilova (31) kehrte sechs Kilo leichter aus dem Busch zurück. Das Erotik-Model blieb aber zuversichtlich: "Das hole ich schnell wieder auf", verriet sie in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020

Anzeige

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de