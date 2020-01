Elena Miras (27) ist momentan nicht der größte Fan ihres eigenen Körpers! Bis vergangenen Donnerstag befand sich die einstige Love Island-Kandidatin im Dschungelcamp in Australien. Ein Kinderspiel war die diesjährige Staffel allerdings nicht: Die prominenten Urwald-Bewohner, neben Elena auch Danni Büchner (41) und Prince Damien (29), konnten in den gefürchteten Dschungel-Prüfungen nicht sonderlich brillieren. Kaum Sterne in den Challenges bedeutete allerdings auch kaum Essen – es gab dann nur die täglichen mageren Reis-und-Bohnen-Rationen. Dadurch hat die 27-Jährige nun stark an Gewicht verloren und ist darüber alles andere als glücklich!

"Sieben Kilo habe ich verloren. Ich bin jetzt bei 47 Kilo. Das ist echt zu dünn", stellt die Schweizerin gegenüber Promiflash nach ihrem Auszug aus der Freiluft-WG frustriert fest. Und fügt hinzu, dass sie sich jetzt besonders auf das Essen in Freiheit freuen würde. Bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wurde sie gefragt, was für sie das Schlimmste im Dschungel gewesen sei. Dazu stellte die Mutter der kleinen Aylen sehr deutlich fest: "Das wenige Essen und der Schlafmangel."

Dass die Ernährung im TV-Camp für sie nicht ausgewogen genug war, wurde Elena bereits während der Sendung zum Verhängnis: Kurz vor einer Prüfung, in der sie zusammen mit Danni antreten musste, erlitt sie einen Zusammenbruch. Die Diagnose der Ranger: Flüssigkeitsmangel und Kreislaufkollaps. Nachdem sie nun seit zwei Tagen wieder in Freiheit ist, dürfte die Partnerin von Mike Heiter sicher die eine oder Mahlzeit nachgeholt haben.

