Kendall Jenner (24) verzichtet auf viel Stoff! Dass sich die Influencerin gerne freizügiger präsentiert, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Im Netz posierte das Mitglied des Kardashian-Jenner-Klan bereits des Öfteren in knapper Unterwäsche oder verzichtete sogar ganz auf ihre Kleidung. Jetzt überraschte die Beauty ihre Fans erneut: Mit ihrem neuesten Beitrag präsentierte sich die 24-Jährige beim Sonnenbaden am Strand – und zeigte dabei jede Menge nackte Haut!

"Ich und dieser Bikini: Eine Liebesgeschichte", schrieb Kendall unter ihre Bilderreihe via Instagram. Ganz nach dem Motto "Weniger ist mehr" genießt das Model die Sonnenstrahlen mit großem Strohhut und einem Snack aus Wassermelonen am Strand. Der knappe Zweiteiler im bunten Aztekenmuster bedeckt dabei gerade so die Intimzonen der dunkelhaarigen Schönheit. Über all zu große Bräunungsstreifen muss sich Kendall mit ihrem sexy Micro-Bikini jedenfalls keine Sorgen machen.

Und auch ihre Community ist von dem Look ganz angetan: In den Kommentaren häuften sich die Emojis mit Herz-Augen. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres wurde Kendall ebenfalls in Bademode gesichtet. Damals rekelte sich die US-Amerikanerin im roten XXS-Bikini auf dem Deck einer Jacht vor Miami.

