Kendall Jenners (24) Outfits brauchen definitiv nicht immer allzuviel Stoff! Die Influencerin sorgt mit ihren Looks des öfteren für faszinierte Hingucker oder auch mal Schnappatmung: Egal ob auf dem roten Teppich oder im Alltag – das Model ist immer von oben bis unten durchgestylt und beweist ein sicheres Händchen für Sexyness und modische Auftritte. Dabei setzt die 24-Jährige gerne auf sehr knappe Kleider, die viel Haut zeigen. Auch auf den neuesten Fotos zeigt Kendall nackte Tatsachen und überläßt wenig der Fantasie!

Paparazzi lichteten die US-Amerikanerin auf einer Jacht vor der Küste von Miami ab. Zusammen mit Freunden gönnte sie sich am Freitag einen entspannten Tag an Deck. Dabei war ihr Bikini so knapp geschnitten, dass die Sonnenstrahlen fast jeden Zentimeter ihres Körpers durchkitzelten! Für Fotos rekelte sich das Reality-TV-Sternchen betont lässig und seelenruhig mit einer Freundin auf dem hinteren Deck der Jacht.

Dass bei so einem Badeoutfit im Mini-Format auch mal was verrutschen kann, demonstrierte Kendall bei einem Poolausflug wenige Tage zuvor mit ihrer Schwester Kourtney (40) und Model-Freundin Bella Hadid (23). Dabei entwischte ihre linke Brust – zumindest zum Teil – aus der Enge des Zweiteilers in die Freiheit.

MEGA Kendall Jenner im Dezember 2019

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner in Miami

Splash News Bella Hadid und Kendall Jenner

