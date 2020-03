Heute Abend findet endlich das Bachelor-Finale statt! Acht Wochen lang suchte Sebastian Preuss (29) in der Kuppelshow die Liebe seines Lebens. In dieser Zeit knutschte er sich durch die liebeshungrige Frauentruppe, musste aber auch so manchen Korb verkraften. Nur noch Wioleta Psiuk und Diana Kaloev haben die Chance darauf, das Herz des Junggesellen für sich zu gewinnen. Dass die Entscheidung knapp ausgehen könnte, deutete Basti bereits nach den Dreamdates an. Und auch die anschließende Reunion-Sendung könnte spannend werden, denn im Finale soll es eine unerwartete Premiere geben...

Achtung, Spoiler! Wer das Finale noch nicht gesehen hat, sollte nicht weiterlesen.

Als erster Bachelor in zehn Jahren behält Basti die letzte Rose für sich! Bei der Entscheidung erfahren Wioleta und Diana aber nicht, dass Sebastian sich in keine der beiden verliebt hat. "Ich sage es seit vier Wochen, als noch viele weitere Frauen dabei waren, dass er sich für Wiola entscheiden wird, es war offensichtlich", zeigte Diana sich nach der Zurückweisung enttäuscht. Aber auch Wio ging nach ihrer Entscheidung davon aus, dass ihre Konkurrentin die glückliche Gewinnerin ist. "Ich freue mich für euch beide, dass es geklappt hat", lauteten ihre abschließenden Worte an den 29-Jährigen.

Direkt im Anschluss des Finales strahlt RTL "Das Wiedersehen" aus, bei dem der Kickboxer nochmals auf all seine Rosen-Ladys treffen wird. Mit seiner Entscheidung wird dieses Aufeinandertreffen nun anders ablaufen, als in den Jahren zuvor. Denn ging es sonst immer darum, zu erfahren, ob der Bachelor und seine Auserwählte tatsächlich ein Paar wurden, werden nun mit Sicherheit vor allem die beiden Finalistinnen einige unangenehme Fragen an Basti haben. Denn er hatte bis zuletzt in der finalen Episode betont, dass er sich seiner Entscheidung nicht sicher ist.

