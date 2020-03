Wieso unterstützte Iris Klein (52) in der vergangenen Big Brother-Live-Show Cathleen Vogel, nachdem sie vor Kurzem bei den Inzest-Enthüllungen über die Altenpflegerin mitgemischt hatte? Schon kurz nach Cathleens Einzug in den TV-Knast kamen Schlagzeilen auf, dass sie eine Liebesbeziehung zu ihrem Halbbruder Andreas gehabt habe. Obwohl der Sender erklärte, sie sei als Single ins Haus gezogen, beteuerten Freundinnen wie Iris in der Presse, dass Cathleen und Andreas aktuell noch ein Paar seien! In der Entscheidungs-Sendung am Montag durften Promis Grüße an die Bewohner schicken – und die Katzenberger-Mama sendete dabei persönliche Worte an Cathleen. Eine ehemalige Freundin der BB-Bewohnerin kann das nicht nachvollziehen!

Die Moderatorin Mona Buruncuk hatte bereits erzählt, dass sie Cathleen und Andreas als Paar kennengelernt habe und stimmte Iris' früheren Aussagen zu. Während sie am Montagabend die Liveshow verfolgte, reagierte sie recht verwundert auf Iris' Grüße. "Cathleen, ich liebe dich von Herzen und du bist ein toller Mensch. Mach bitte weiter so", lautete die Videobotschaft der Ex-Dschungelcamperin. Für Mona unverständlich: "Iris hat zuvor in den Medien ganz andere Dinge in Interviews über Cathleen abgegeben. Zum Beispiel, man habe sogar noch einen gemeinsamen Kreuzfahrturlaub geplant, man aber jetzt gucken müsse, ob man das so mache. Warum macht man sowas?", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Iris war nicht die Einzige, die den Bewohnern eine Videobotschaft zukommen ließ. Auch Bastian Yotta (43), Katy Bähm (26), Menowin Fröhlich (32), Jürgen Trovato (57), Tobias Wegener (26), Silvia Wollny (55) und Jasmin Herren (41) hatten kurze Gruß-Clips für die Kandidaten gedreht.

Anzeige

Instagram / mona_buruncuk Mona Buruncuk, Moderatorin

Anzeige

Sat.1 "Big Brother"-Videogruß von Iris Klein

Anzeige

Instagram / yotta_university Bastian Yotta im Dezember 2019

Was sagt ihr dazu, dass Iris Cathleen so eine nette Nachricht sendet, nachdem sie sich negativ über die Beziehung zum Halbbrüder geäußert hat? Ich finde das in Ordnung. Ich finde das seltsam. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de