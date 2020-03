Pascal Hens (39) schaffte es im vergangenen Jahr in den Let's Dance-Olymp. Obwohl der Handballer vor seiner Teilnahme ein tänzerisches Greenhorn war, ergatterte er mit Profi-Partnerin Ekaterina Leonova (32) tatsächlich den Sieg. Inzwischen ist seit seinem Erfolg ein Jahr vergangen. Promiflash wollte wissen, ob Pascal auch nach der Sendung noch über das Parkett gefegt ist. Hat der Sportler gelegentlich die Tanzschuhe ausgepackt?

Der Alltag wird offenbar nicht vom Tanzen bestimmt. "Ich tanze mit meiner Tochter zu Hause. Aber sonst werde ich keine Tanzschule besuchen und weitermachen", gab der 39-Jährige offen und ehrlich zu. Allerdings schließt er es anscheinend auch nicht aus, in Zukunft noch mal das Tanzbein zu schwingen. "Vielleicht sieht man mich noch das ein oder andere Mal mit Ekat auf Veranstaltungen, aber das war es dann auch, denke ich."

Klingt beinahe so, als wollte sich Pommes aus dem Show-Geschäft zurückziehen und langsam aber sicher zur Ruhe setzen. Doch so weit ist es wohl noch nicht – im Gegenteil. "Es gibt so einige Projekte, die anstehen und mit Sicherheit wird man mich auch noch weiterhin im TV sehen", versicherte der Pfälzer.

Anzeige

ActionPress Pascal Hens und Ekaterina Leonova nach ihrem Sieg bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / pommes_23 Pascal Hens mit seiner Frau Angela und den Kindern Noah Ben und Mila

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "2019! Menschen, Bilder, Emotionen"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de