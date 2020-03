Sebastian Preuss (29) war wohl einer der meist diskutierten Bachelor in der deutschen Geschichte der Kuppelshow – im Netz aufs Übelste angefeindet zu werden, habe er allerdings nicht verdient, wenn es nach Diana Kaloev geht. In den vergangenen Wochen musste der gebürtige Münchner einiges einstecken: Basti wurde nicht nur angelastet, sich in dem Flirt-Format wie ein Macho zu benehmen, auch seine juristische Vergangenheit holte ihn ein. Auf Social Media bekam der 29-Jährige daraufhin eine Hate-Welle zu spüren, die für die Finalistin eindeutig zu weit ging.

"Ich finde es eine Frechheit, respektlos und wirklich schlimm. Dass er da so beleidigt wird!", echauffierte sich die Studentin beim Wiedersehen im Finale der Sendung gegenüber Moderatorin Frauke Ludowig (56). Auch wenn sie wie ihre Konkurrentin Wioleta ohne Schnittblume nach Hause gehen musste, stehe sie hinter Sebastian und würde sich am liebsten für ihn auf Social Media einsetzen: "Mir brennt es dann wirklich auf der Seele, auch unter seinen Bildern zu schreiben, dass sich niemand das Recht rausnehmen darf, ihn zu beleidigen."

Aber nicht nur der Kickbox-Weltmeister bekam die Häme des Publikums im Netz zu spüren: Auch Diana sei von etlichen Usern bedroht worden, wie sie sich weiter in der Sendung erinnerte. "Es gibt Sachen, die mich treffen. Ich habe Drohungen bekommen: 'Wenn ich dich auf der Straße sehe, poliere ich dir die Fresse' und sowas. Es sind schon gemeine Sachen", beschrieb die Kölnerin.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss bei "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / dianakaloev Diana Kaloev, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, "Der Bachelor" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de