So heiß sah man sie selten! Cathy Hummels (32) investierte in der vergangenen Zeit besonders viel Zeit ins Training – und das sieht man: Aktuell kann die Frau von Mats Hummels (31) ein beachtliches Sixpack vorweisen und das setzte sie schon das eine oder andere Mal auf Bikini-Schnappschüssen in Szene. Nun legte sie aber noch mal eine Schippe obendrauf: In knapper Badekleidung posiert Cathy auf einem Foto megasexy im Sand!

Das neue Instagram-Posting der Mutter eines Sohnes dürfte bei dem einen oder anderen Follower für wahre Schnappatmung gesorgt haben. Auf der Aufnahme hockt Cathy mit hohem Zopf breitbeinig im Sand und schaut dabei lasziv zu ihrer Seite auf den Boden. Ihr brauner Bikini unterstreicht nicht nur Cathys Teint, sondern vor allem ihre muskulöse Körpermitte.

Erst im Januar verriet die 32-Jährige offen, dass sie stolz auf ihren durchtrainierten Body ist. Schließlich steckt dahinter ziemlich viel Disziplin: "Das ist verdammt harte Arbeit. Vor allem, wenn man schon ein Kind auf die Welt gebracht hat", erklärte sie auf Instagram. Mit gesunder Ernährung und einem strikten Trainingsplan hält sie ihren Körper fit: "Ich habe echt viel Spaß am Sport und meinem gesunden Granny-Lifestyle", zog sie ihr Fazit.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Designerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Söhnchen Ludwig



