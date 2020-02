Cathy Hummels (32) ist stolz auf ihren Body! Dass die hübsche Ehefrau von Fußball-Profi Mats Hummels (31) viel Sport treibt und auf ihre Figur achtet, ist längst kein Geheimnis. Erst im Januar hatte die Mama des kleinen Ludwig Hummels (2) zu ihrem 32. Geburtstag ein Foto ihrer knackigen Figur im Bikini geteilt und bewiesen: Hartes Training zahlt sich aus! Wie ihr Körper aber mittlerweile aussieht, könnte selbst Profisportler vor Neid erblassen lassen: Cathy präsentiert nun ihren stahlharten Waschbrettbauch.

Das Foto, das die Influencerin auf ihrem Instagram-Kanal gepostet hat, ließ bestimmt vielen Betrachtern die Kinnlade herunterklappen: In einem knappen Bikini läuft Cathy an einem malerischen Strand in Thailand entlang, wo sie derzeit urlaubt. Doch das eigentliche Highlight ist ihr Bauch: Cathy präsentiert einen extrem definierten Mega-Sixpack! Dazu notierte sie: "Kennt ihr den Bikini noch? Ich hatte ihn in Dubai vor über einem Jahr an. Seitdem hat sich mein Körper durch gezieltes Krafttraining echt verändert."

Ihre Fans sind von dieser Transformation mehr als begeistert und überhäufen die 32-Jährige mit Lob und Anerkennung: "Hammer Bauchmuskeln. Ich finde es toll, wie du auf deinen Körper achtest", kommentierte eine Userin unter dem Posting. "Verdient und erarbeitet", meint ein anderer Abonnent zu dem "Super-Body."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Thailand

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Designerin

