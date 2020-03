Bekommt Ilka Bessin (48) in Sachen Tanzkleidung eine Extrawurst? Seit Kurzem ist die Komikerin absolut im Tanzfieber: Sie darf in diesem Jahr bei Let's Dance beweisen, wie es um ihr Rhythmusgefühl bestellt ist. Sowohl in der Kennenlern-Show als auch in der ersten Entscheidungssendung tanzte sich die einstige Cindy aus Marzahn-Darstellerin mit ihrem Profi-Partner Erich Klann (32) ins Mittelfeld. Was dabei auffiel: Im Gegensatz zu ihren Promi-Kolleginnen steppte Ilka auf flachen Sohlen. Nun verriet sie, was hinter ihrer Heels-Verweigerung steckt!

"Ich spüre meine Füße nicht mehr. Tun dir deine Füße auch so weh? Diese Schuhe...", klagte Ilka im Beisein von Erich im Interview nach der Show mit RTL. Und das, obwohl sie gar keine hohen Hacken anhatte. Klar, dass da rasch die Frage aufkam, warum sie eigentlich in flachen Schuhen über das Parkett wirbelt. "Das Ding ist, dass wir natürlich überlegt haben... 20 Zentimeter?!", witzelte die 48-Jährige. "Aber ich wäre dann einfach einen ganzen Kopf größer als Erich. Und das ist von den Proportionen her... Du musst ja Haltung haben beim Tanzen", erklärte sie weiter. Hinzu käme, dass sie nicht nur mit ihrer Körpergröße von 1,84 Metern zu den großen Frauen zählt – Ilka hat auch die dazu passende Schuhgröße: 43. "Da musst du auch auch erst mal Schuhe bekommen", schilderte sie die Problematik.

Auch bei Ilkas Kostümen gäbe es eine kleine Extraregelung. "Let's Dance"-Designerin Katia Convents plauderte gegenüber Promiflash über ihre Arbeit mit der Sympathieträgerin aus: "Sie steht dazu, wie sie ist und ich versuche, das Beste daraus zu machen. Sie ist sehr froh und glücklich mit ihren Kostümen." Aufgrund des höheren Materialaufwandes käme dann aber auch ein höherer Preis zustande: "Ich denke, wegen der Menge an Stoff würde Ilkas Kleid mehr kosten."

