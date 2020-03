Da hat aber jemand ein ordentliches Umstyling gewagt! Hanna Schlönvoigt (24) ist mit dem GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (33) verheiratet und startete unlängst auch eine erfolgreiche Karriere als Influencerin. Auf ihrem Social-Media-Account hält sie ihre Community regelmäßig über ihr Leben als Mama von Töchterchen Delia auf dem Laufenden und verzaubert außerdem mit coolen Beauty- und Fashion-Schnappschüssen. An Hannas typischem Look mit den langen, dunkelbraunen Haaren hat sich nun aber etwas drastisch geändert: Die Beauty wagte ein brandneues Haarstyling!

Auf Instagram präsentierte die 24-Jährige ihren Followern das Ergebnis eines Friseurbesuchs – und dabei ließ Hanna offenbar ordentlich Haare. Wo einst ihre superlange Mähne wehte, findet sich jetzt ein moderner, schulterlanger Longbob. Und auch in Sachen Farben hat sich einiges getan: Von nun an erstrahlen Hannas Haare in einem deutlich helleren Rot-Braun-Ton! "Nennt mich die rote Lady", betitelte sie das Spiegel-Selfie. Mit Hashtags wie "#happy" wird ganz deutlich: Die Web-Bekanntheit ist mit ihrem neuen Look mehr als zufrieden!

Und auch die Fans sind sich einig: Von Hannas Friseur-Ergebnis sind sie total begeistert: "Richtig schön!!! Richtige Entscheidung", schwärmte ein Fan unter dem Posting. Und eine andere Userin fand: "Bezaubernd! Um Klassen besser als die langen Haare. Top." Was haltet ihr von dem Umstyling? Stimmt in der Umfrage ab!

Nitzsche, Christian Jörn und Hanna Schlönvoigt bei dem New Faces Award 2019

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Influencerin

Instagram / hannaweig Delia und Hanna Schlönvoigt an Weihnachten 2019



