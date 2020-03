So sieht Oliver Pochers (42) letztes Wendler-Video aus! Der Komiker zieht Michael Wendler (47) und dessen Freundin Laura Müller (19) im Netz schon seit Wochen durch den Kakao. Eigentlich sollten seine ständigen Sticheleien nach der Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" vorbei sein. Eine letzte Videoparodie hat er aber noch in petto – und dafür hat er sich etwas ganz Besonderes überlegt: Oliver hat den Song "Jeanny" von Falco (✝40) in eine Wendler-Version umgetextet.

Auf Instagram gibt der 42-Jährige bereits einen kleinen Einblick in sein großes Wendler-und-Laura-Finale, wie er es nennt. Für seinen Parodie-Clip hat sich Oli dieses Mal prominente Unterstützung ins Boot geholt. Comedian Martin Klempnow (46) mimt in dem Video einen Nachrichtensprecher. Dieser nimmt Michael und Laura in Anlehnung an Falcos Kultsong, der im Hintergrund zu hören ist, ordentlich auf die Schippe: "In den letzten Jahren ist die Zahl der Gläubiger dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Presse berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt mit einem 47-jährigen Pop-Schlagersänger gesehen wurde", heißt es in dem Clip.

Auf die ganze Version der "Jeanny"-Nachmache müssen die Fans sich aber noch gedulden. Oli hat bereits angekündigt, dass er die erst am Samstag veröffentlichen wird. Für Fake-Nachrichtensprecher Martin könnte der Lacher auf Michaels und Lauras Kosten allerdings ein bisschen unangenehm werden. Immerhin steht er heute noch gemeinsam mit Laura auf der Let's Dance-Bühne.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Martin Klempnow in Köln, 2017

Getty Images Oliver Pocher in Köln im August 2016

