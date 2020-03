Angelina Heger (28) genießt ihre erste Schwangerschaft in vollen Zügen! Im Herbst vergangenen Jahres verkündete die ehemalige Bachelor-Finalistin: Sie erwartet gemeinsam mit ihrem Freund Sebastian Pannek (33) ihr erstes Kind. Inzwischen hat die Influencerin schon die Hälfte ihrer Kugelzeit hinter sich und so langsam neigen sich ihre anderen Umstände dem Ende entgegen: Angelina ist bereits im siebten Monat – jetzt teilte sie einen nagelneuen Schnappschuss von ihrem Babybauch!

Via Instagram veröffentlichte die 28-Jährige am Donnerstag eine aktuelle Aufnahme für ihr Schwangerschafts-Album: In einem weißen, engen Kleid posiert die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin auf einer Treppe, dabei hat sie ihre Hände auf den Bauch gelegt und lächelt voller Glück. Zu dem Foto verriet Angie ihren Followern: "Siebter Monat! Ich liebe meine Schwangerschaft. Ich habe so viel Glück. Keine Übelkeit, keinerlei andere Beschwerden und das von Tag eins an!"

Dass Angelina ihre besonderen Umstände komplett genießt, bewies sie erst kürzlich bei einem Fotoshooting: In hauchzarter Unterwäsche modelte sie für ein bekanntes Dessous-Label – und fühlte sich mit ihrem Babybauch in der sexy Wäsche sichtlich wohl.

Anzeige

Getty Images Angelina Heger und Sebastian Pannek, Juli 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de