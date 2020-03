Die beliebte Netflix-Serie The Crown geht in Staffel vier! In der dritten Season wurden die Entwicklungen im Hause Windsor während der 60er Jahre thematisiert. Jetzt dürfen die Fans der Serie sich freuen: Die vierte Staffel steht in den Startlöchern! Neben den Charakteren von Prinzessin Diana (✝36) und dem jungen Prinz William (37), kommt auch noch die Rolle des Prinz Andrew (60) hinzu. Er ist der zweite Sohn von Queen Elizabeth und ein echter Lebemann. Jetzt wurde bekannt: Bei der Besetzung für Andrews Rolle fiel die Entscheidung auf den englischen Nachwuchsschauspieler Tom Byrne.

Der 26-Jährige war bereits in "A Discovery of Witches" und "Black Mirror" zu sehen, ist aber ansonsten noch recht unbekannt. Jetzt wird Tom Byrne ein Teil von "The Crown" und freut sich riesig, wie die Zeitung The Sun berichtete. "Tom konnte sein Glück kaum fassen, als er erfuhr, dass er die Figur eines Mitglieds der Royal Family bekommen hat. Schließlich hat er noch keine große TV-Rolle bekommen, und diese Netflix-Serie ist eines der meist geschauten Dramaserien der Welt", ließ die Zeitung weiter verlauten. Tom, der seinen Abschluss an der Old Vic Theater Schule in Bristol gemacht hat, wird den Skandal-behafteten Prinzen Andrew spielen. Dabei wird vor allem die Scheidung von seiner damaligen Frau Fergie im Mittelpunkt stehen, die 1996 viel Aufmerksamkeit erregt hatte.

Im Moment steht der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (98) erheblich in der Kritik: Er soll in den Sex-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein und die zum damaligen Zeitpunkt 17-jährige Virginia Roberts sexuell missbraucht haben. Vor einigen Wochen trat Andrew deshalb auch von seinen königlichen Ämtern zurück.

