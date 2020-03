Die großen Fünf setzen auf geballte Manpower! Am 16. Mai findet das große Finale des Eurovision Song Contests statt. Dieses Jahr versammelt sich Europa in Rotterdam, nachdem 2019 der Niederländer Duncan Laurence (25) den Sieg ergattern konnte. Inzwischen haben fast alle Teilnehmerstaaten ihre Beiträge für den internationalen Musikwettbewerb vorgestellt – aufmerksamen ESC-Fans dürfte dabei vor allem eines nicht entgangen sein: Die "Big 5" schicken ausschließlich Männer ins Rennen!

Eine kurze Erläuterung vorab: Als die "Big 5" werden jene Länder bezeichnet, die durch kein Semifinale müssen: Sie haben einen garantierten Startplatz im Grand Final. Diese Ehre wird Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien zuteil – allerdings nicht einfach so. Das Nationen-Quintett investiert am meisten Geld in die verantwortliche European Broadcasting Union und gilt damit als Hauptsponsor des ESC. Gleichzeitig machen die Anruferzahlen besagter "Big 5" den Löwenanteil der Gesamtmenge aus.

In den letzten Jahren gab es unter den großen Fünf auch weibliche Beiträge. Allein in Israel stand für Deutschland das Pop-Duo S!sters auf der Bühne, während Großbritannien 2018 von Sängerin Surie vertreten wurde – um nur zwei jüngste Beispiele zu nennen. In Rotterdam werden dagegen nur die Herren der Schöpfung um den Titel singen. Wieso?

Eine mögliche Erklärung: Vor einem Jahr belegten die ersten fünf Plätze ausschließlich Männer. Allen voran Duncan, gefolgt von Mahmood aus Italien, Sergey Lazarev aus Russland, Luca Hänni (25) aus der Schweiz und John Lundvik für Schweden. Gut vorstellbar also, dass die "Big 5" Erfolg hinter dem Einsatz von männlichen Solo-Künstlern wittern.

