Duncan Laurence (25) ist der Gewinner des 64. Eurovision Song Contests! Mit insgesamt 492 Punkten trat der Niederländer in Tel Aviv die Nachfolge der israelischen Sängerin Netta Barzilai (26) an, die im vergangenen Jahr mit ihrem Song "Toy" den Titel geholt hatte. Mit seinem Hit "Arcade" berührte Duncan letztendlich sowohl die Jury als auch die Zuschauer – ganz ohne aufwendige Bühnenshow. Doch wer ist der Mann, der mit seinem Klavier und seiner melancholischen Ballade alle in seinen Bann gezogen hat?

Duncan kam am 11. April 1994 als Duncan de Moor zur Welt und wuchs in Spijkenisse in der Nähe von Rotterdam auf. Sein Künstlername ist eine Hommage an seine Mutter, die mit zweitem Namen Laurentia heißt. Wie der 25-Jährige selbst in einer Kurzbiografie auf der Webseite des Eurovision Song Contest verrät, habe er schon als Kind den Entschluss gefasst, Musiker werden zu wollen, spielte deshalb tagtäglich Klavier und arbeitete schon früh an eigenen Songs und Gedichten. Die Musik war für Duncan jedoch nicht nur ein Berufswunsch, sondern auch eine Möglichkeit, um Mobbing-Erlebnisse aus seiner Kindheit zu verarbeiten.

Schon in den letzten Jahren konnte Duncan als Künstler den ein oder anderen Erfolg für sich verbuchen: Mit 16 Jahren gewann er zum ersten Mal einen Talentwettbewerb, knapp vier Jahre später folgten seine Teilnahme bei "The Voice of Holland" und schließlich ein Studium an der Rock Academy in Tilburg mit dem Hauptfach Gesang, das er im Jahr 2019 abschloss. Sein Sieg beim ESC stellt allerdings seinen bislang größten Erfolg dar: Immerhin ist Duncan der erste niederländische Kandidat seit 1975, der den Wettbewerb für sich entscheiden konnte!

Übrigens: Als Mentorin war auch eine alte Bekannte an seiner Seite: Ilse DeLange (42) belegte mit der Band The Common Linnets beim ESC 2014 mit dem Lied "Calm After The Storm" den zweiten Platz – am vergangenen Wochenende jubelte sie dann an Duncans Seite auf der Bühne.

Duncan Laurence und Netta Barzilai im Mai 2019 in Tel Aviv

Duncan Laurence im Mai 2019 beim ESC in Tel Aviv

Getty Images Duncan Laurence im Mai 2019 beim ESC in Tel Aviv

