Maren (27) und Tobias Wolf sind voller Vorfreude auf ihren ersten Nachwuchs! Im Dezember vergangenen Jahres hatten die YouTuber stolz bekannt gegeben: Nach langem Hoffen und Bangen erwarten sie tatsächlich ein Baby. Schon seit Beginn der Schwangerschaft teilten die erfolgreichen Influencer beinahe jeden Moment der besonderen Zeit mit ihrer gespannten Community. So nun auch die große Enthüllung des Geschlechts: Sie bekommen...

...einen Jungen! Das verkündeten Maren und ihr Ehemann am Samstag bei einer großen Gender-Reveal-Party, die sie einen Tag später in einem neuen YouTube-Video dokumentierten: In dem Clip sieht man die Eheleute mit freudestrahlenden Gesichtern vor einem großen Karton stehen, während ihre Freunde um sie herum gespannt warten. Nach einem kurzen Countdown öffnen die Wolfs das Paket – und aus dem stieg ein großer blauer Ballon mit dem Schriftzug "It's a boy" hinauf! Maren und Tobi bekommen also einen Sohnemann.

Den großen Moment erlebten die werdenden Eltern in prominenter Begleitung: Zahlreiche Influencer-Kollegen, wie Ana Johnson (26) und Kisu, feierten mit dem Paar. Wie Maren und Tobias in ihrem neuesten Video zudem verrieten, plauderten sie in der geselligen Runde auch schon den Namen aus – diesen wollen sie jedoch erst am Montag der Öffentlichkeit preisgeben.

YouTube / Dailymandt Tobias und Maren Wolf bei der Verkündung des Babygeschlechts

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Januar 2020

United Archives GmbH / ActionPress Ana Johnson bei der Glow in Berlin 2019



