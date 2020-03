Bei seinem Anblick dürften so manche Herzen während des Eurovision Song Contests höherschlagen: Sänger Tom Leeb (30) wird für Frankreich ins Rennen geschickt. Selbst wenn er nicht den Titel holt, hat er wohl zumindest die Sympathien des weiblichen Publikums auf seiner Seite. Charismatisch, sexy und dann noch diese strahlenden Augen: Ist Tom in diesem Jahr in Rotterdam der absolute Hingucker?

Tom möchte mit seiner Ballade "The Best In Me" die internationalen ESC-Zuschauer um den Finger wickeln. Gut möglich, dass ihm das allein durch seine Ausstrahlung gelingt. Der gebürtige Pariser weiß, wie er sich in Szene setzen kann, immerhin ist er nicht nur Musiker, sondern auch Schauspieler. Fünf Jahre lang hat der heute 30-Jährige in New York Theater, Kino und Gesang studiert und ergatterte sogar eine Rolle in der Bühnenproduktion von "Mrs. Doubtfire". Zurück in Frankreich spielte Tom dann in mehreren TV-Formaten und Filmen wie "Ein Sommer in der Provence" mit.

Doch der vermeintliche Traummann ist keinesfalls nur hübsch anzusehen und eine Erscheinung auf der Leinwand. Tom beweist auch regelmäßig Humor! Zusammen mit einem Freund betreibt der Beau den YouTube-Channel "Kevin & Tom", über den er etliche amüsante Clips als Web-Comedian hochlädt. Außerdem gehen die beiden mit ihrem Comedyprogramm sogar auf Tournee.

