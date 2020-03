Es ist wohl der Albtraum eines jeden The Masked Singer-Kandidaten: Der Exit in der allerersten Folge! Seit heute Abend flimmert die zweite Staffel der Musik-Show über die Bildschirme und begeistert die Zuschauer schon jetzt zum Mitraten. So tippten bereits einige aus dem Publikum darauf, dass sich keine Geringere als Lena Meyer-Landrut (28) unter dem Kostüm der Fledermaus verbirgt. Ein maskierter Sänger muss sich schon heute von der aufwendigen Kostümierung verabschieden: Der Dalmatiner scheidet in Runde eins aus!

Die Zuschauer voteten den Dalmatiner schon in der ersten Sendung aus der Show. Vielleicht, weil sie unbedingt wissen wollten, wer sich unter der Maskerade verbirgt? Dieser Wunsch ging jedenfalls in Erfüllung. Unter dem Kostüm steckte tatsächlich Stefanie Heinzmann (31). Zuvor hatten die Jurorinnen Carolin Kebekus (39) und Ruth Moschner (43) bereits ihre heißen Tipps abgegeben. Sie vermuteten Judith Williams (47) oder Veronica Ferres (54) unter dem spektakulären Outfit.

Zu erraten, wer sich unter den "Masked Singer"-Looks befindet, ist nicht einfach. Der Vorjahres-Zweitplatzierte Gil Ofarim (37) gibt den Zuschauern nun gegenüber Promiflash einen Tipp, was es beim Ratespiel besonders zu beachten gilt: "Achtet immer gut auf die Indizien! Da ist sehr viel Info drin, ohne dass man es sofort bemerkt."

Getty Images Stefanie Heinzmann bei der 1Live Krone in Bochum

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Susi Kentikian und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Gil Ofarim bei "The Masked Singer"

