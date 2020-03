Bei Ciara (34) geht es momentan zum bereits dritten Mal sprichwörtlich rund, denn: Sie ist erneut schwanger. Ihre beiden Kinder – Future Zahir Wilburn (5) aus der Ehe mit Rapper Future und Sienna Princess Wilson (2) aus ihrer aktuellen Beziehung mit Russell Wilson (31) – bekommen ein weiteres Geschwisterchen! Trotz vollem Haus kann sich die werdende Mutter aber offenbar gar nicht über Stress beschweren: Ihre anderen Umstände sollen angeblich entspannter denn je verlaufen!

Dem ist sich ein Insider sicher, der gegenüber Hollywood Life ausplauderte: "Ciara hat eine wirklich wundervolle Schwangerschaft. [...] Es geht ziemlich leicht und beschwerdenfrei voran, da sie schon daran gewöhnt ist und keine Komplikationen oder Schwierigkeiten auftreten." So sei die 34-Jährige bisher selten krank gewesen und habe sich höchstens mit den üblichen Begleiterscheinungen auseinandersetzen müssen, die mit einer Schwangerschaft einhergehen. Und selbst die würden der Sängerin nicht allzu sehr zusetzen!

Dabei trage vor allem Ciaras Mann dazu bei, dass sich die Schwangere rundum wohlfühlt: "Russell stärkt ihr während der ganzen Zeit den Rücken, was das Ganze viel einfacher und schöner macht. Sie trainieren immer zusammen und machen alles als Familie", verriet die Quelle. Selbst die Kids seien voller Vorfreude, was der Dreifach-Mama in spe die Laune nochmals mehr versüße.

Instagram / ciara Ciara, Russell Wilson und ihre Kids

Instagram / ciara Ciara im März 2020

Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson



