Dagi Bee (25) hat endgültig genug! Spätestens seit ihrer Hochzeit mit Eugen Kazakov (25) im Sommer 2018 sitzen die Fans der Influencerin auf heißen Kohlen und fragen sich immer wieder: Wann bekommen die frischgebackenen Eheleute denn nun endlich ein Baby? Immerhin sind Netzkollegen wie Paola Maria (26) und Sascha Koslowski, Bibi (27) und Julian Claßen (26) und bald auch Maren (27) und Tobias Wolf bereits Eltern oder aber in freudiger Erwartung... Jetzt spricht Dagi zu diesem Thema Klartext!

In ihrem neuen Video auf YouTube stellt sie klar: Sie werde erst Mutter, wenn ihr wirklich danach sei – auch wenn sie mittlerweile verheiratet ist! "Was juckt euch das, sorry, aber es ist immer noch meine Sache, wann ich ein Kind haben möchte und wann nicht. [...] Ich muss gar nichts. Ich bin 25 Jahre alt und ich kann immer noch mit meiner Zeit und mit meinem Körper das machen, was ich will", lässt sich die Webvideoproduzentin über die permanenten Nachfragen aus. Sie bittet ihre Community darum, aufzuhören, auf sie in Sachen Nachwuchs so einen Druck auszuüben.

"'Wann kriegt ihr jetzt ein Kind? [...] Bist du jetzt schwanger?' Es fuckt so unnormal ab, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und ich bin jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen abgefuckt", gibt Dagi zu. Sie wolle in Zukunft definitiv Kinder haben und sei dazu auch in der Lage, der Zeitpunkt sei momentan aber einfach nicht der richtige.

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

Anzeige

YouTube / Dagi Bee Dagi Bee im März 2020

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de