Dieser Deal war fast schon zu schön, um wahr zu sein! Gestern Abend ging die brandneue Frühjahrsstaffel der Tüftlershow Die Höhle der Löwen an den Start. Ganz am Ende der Folge waren Max und Andreas Winkler an der Reihe, die ihre MIMIK Skincare mit in die Löwenhöhle brachten – das Besondere an ihren Produkten: sie sind individualisierbar! Natürlich war Beauty-Queen Judith Williams (47) sofort hin und weg, gab ein Angebot ab und sicherte sich ihren ersten Deal der Staffel. Tatsächlich kam die Zusammenarbeit mit Mimik Skincare aber nie zustande!

Das enthüllen die Gründer nun im Promiflash-Interview. "In der Sendung kam es ja zu einem Deal, der später aber platzte", berichten Max und Andreas. Sie hätten sich anfangs riesig über Judiths großes Interesse und ihre Begeisterung gefreut: "Nicht umsonst hat sie mit uns dann einen Deal gemacht!" Doch woran lag es dann, dass das ihr Abkommen gecancelt wurde? "Im späteren Verlauf zeigte sich dann aber, dass die Vorstellungen insgesamt doch auseinandergingen."

Dennoch bereuen Max und Andreas es keineswegs, sich in "Die Höhle der Löwen" gewagt zu haben! "Insgesamt war der Auftritt aber eine total spannende Erfahrung, hat uns viel Schweiß und Nerven gekostet, aber wir konnten viele Learnings daraus ziehen." Hatten euch die Produkte auch angesprochen? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Das Team von MIMIK Skincare bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de