Die Auswirkungen des Coronavirus machen sich immer stärker bemerkbar! Auf der ganzen Welt kommt es mittlerweile zu deutlich verschärften Vorsichtsmaßnahmen. So wurde am Dienstag beispielsweise bekannt, dass das beliebte Coachella-Festival in den USA vorerst auf Oktober verschoben wurde. Und auch in Deutschland werden immer mehr Events abgesagt: Drei für den März geplante Liveshows des "ZDF-Fernsehgarten" auf Fuerteventura wurden jetzt gecancelt!

Damit reagierte der Sender kurzfristig auf die Gefahr durch das Coronavirus. Ein Sprecher schilderte gegenüber Bild: "Die für den 24. bis 26. März 2020 geplanten drei Aufzeichnungen der ZDF-Show "Fernsehgarten on tour" auf der Kanareninsel Fuerteventura werden [...] abgesagt." Neben den Einschränkungen durch das Virus seien auch die logistischen Schwierigkeiten bei der Auslandsproduktion unter diesen Umständen zu hoch. Die Auftaktshows mit Moderatorin Andrea Kiewel (54) wurden ohne Ersatztermine gestrichen.

Auch weitere TV-Produktionen könnten demnächst von Absagen betroffen sein. So soll beispielsweise die große Gala von Moderatorin Carmen Nebel (63), die im April in Berlin ausgetragen werden soll, ebenfalls auf der Kippe stehen. "Aktuelle Entwicklungen bezüglich Covid-19 werden täglich evaluiert", lautet die Ansage des Senders dazu.

