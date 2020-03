Jetzt steht die Todesursache von Ja'net Dubois fest. Die Schauspielerin, die in Filmen wie "3 Engel für Charlie", "Good Times" oder "She's Got a Plan" zu sehen war, starb Mitte Februar im Alter von 74 Jahren. Laut ihrer Familie sei sie am Morgen leblos in ihrem Haus in Glendale, Kalifornien, aufgefunden worden. Bislang war unklar, woran Ja'net starb. Ihr Tod solle plötzlich gekommen sein, hieß es. Nun ist die Todesursache der Schauspielerin bekannt.

TMZ liegt die Sterbeurkunde der Amerikanerin vor. Daraus geht bevor, dass Ja'net an einem Herzstillstand gestorben ist. Allerdings sollen noch weitere Erkrankungen zu ihrem Tod geführt haben: Die dreifache Mutter litt unter einer peripheren Gefäßerkrankung, einer chronischen Niereninsuffizienz sowie Bluthochdruck.

Seit den 60er Jahren stand Ja'net vor der Kamera und wirkte seitdem in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mit. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie unter anderem zwei Mal mit dem Primetime Emmy Award ausgezeichnet. Bis zuletzt soll es Ja'net gut gegangen sein. So hatte sie wenige Wochen vor ihrem Tod noch an einem Fan-Event teilgenommen.

Getty Images Ja'net Dubois, 2012

Getty Images Sängerin und Schauspielerin Ja'net Dubois

Getty Images Ja'net Dubois, 2005



