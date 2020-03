Diese Promi-Damen helfen sich gegenseitig aus! Im vergangenen Dezember wurde Evelyn Weigert zum ersten Mal Mutter. Damit weiß sie nun genau, was eine Neu-Mama nach der Entbindung benötigt! Ihr Wissen und die nötigen Utensilien teilte sie jetzt sogar mit der schwangeren Marie Nasemann (31): Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wollte ihren Fans das nicht vorenthalten: Zusammen mit Evelyn posierte sie für ein Foto im Netz und dabei zogen sich die Beautys einen Schlüpfer über den Kopf!

Marie veröffentlichte auf Instagram jetzt ein besonders lustiges Bild: Auf dem stecken sie und die Moderatorin ihre Gesichter in eine Netz-Unterhose und grinsen freudestrahlend in die Kamera. Die Brünette liefert in einem Kommentar jedoch gleich eine Erklärung, wie es zu dem ulkigen Schnappschuss kam: "Die geile Evelyn hat mir nicht nur ihre hübschen Klinikhöschen vermacht – werde sie in Ehren tragen – sondern sie hat mir auch eine komplette Erstausstattung für den kleinen Zwerg in meinem Bauch geliehen, der bald das Licht der Welt erblicken wird."

Sich als Mütter gegenseitig Kleidung und weitere notwendige Dinge auszuleihen, hält Marie für sehr nützlich. Darum empfiehlt sie das auch gleich ihren Fans weiter: "Deshalb, bevor ihr in der Schwangerschaft den Shoppingwahn verfallt – und Hunderte von Euros für teure Öko-Baby-Mode ausgebt – fragt doch erst mal im Freundeskreis, ob euch jemand Babysachen leihen kann."

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihrem Baby

Instagram / marienasemann Marie Nasemann in der 32. Schwangerschaftswoche

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, TV-Star

