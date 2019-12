Die Neu-Mama Evelyn Weigert ist überglücklich! Auf Social Media ließ die Moderatorin ihre Fan-Gemeinde bereits seit vergangenem Juli an ihrem Schwangerschafts-Glück teilhaben. Ende November zeigte die Blondine dann noch stolz jedes ihrer zusätzlichen Pfündchen – doch zuletzt herrschte eine Woche lang Funkstille im Netz. Jetzt ist auch klar, warum es in dieser Zeit um Evelyn so still wurde: Sie und ihr Ehemann Alexander sind Eltern geworden!

Die frohe Botschaft übermittelte die 29-Jährige jetzt höchstpersönlich auf Instagram. Unter ein Foto, auf dem der Mini-Knirps und die frischgebackene Mama selig zusammen schlummern, schrieb Evelyn: "Nennt mich Mamacita!" Mit dem Post scheint jetzt auch klar, dass Mama und Kind wohlauf sind. Ob sie allerdings einen Sohn oder eine Tochter bekommen hat, hat sie mit ihrem Eintrag noch nicht preisgegeben. Und auch der Name des Wonneproppens bleibt nach wie vor ein gut gehütetes Geheimnis.

Erst am 26. Oktober gaben sich Evelyn, noch mit rundem Babybauch, und ihr Liebster das Jawort. Der "Himmel und Hölle"-Star strahlte auf seinem Hochzeitsfoto und setzte die angewachsene Körpermitte mit einem weiten Brautkleid und einem Mantel in Szene. Auch ihr Gatte gab sich leger: Für den großen Tag trug er ein blaues Hemd und einen um die Schultern gebundenen Pulli. Mit der Geburt ihres ersten Kindes scheint nun ihr Familienglück perfekt zu sein.

